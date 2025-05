Operação desmantela rede de tráfico internacional de drogas Investigação teve início com prisões no aeroporto de Porto Alegre (RS) Cidade Alerta RS|Do R7 23/05/2025 - 19h33 (Atualizado em 23/05/2025 - 19h33 ) twitter

A Polícia Federal desmantelou uma organização criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas, com operações no Brasil e na Europa. A investigação começou após prisões no aeroporto de Porto Alegre (RS) e revelou um esquema de “mulas” transportando drogas para a Europa. Oito suspeitos foram presos e a busca por outros integrantes continua.