Operação Obsidiana desmantela fraude tributária de R$ 450 milhões em 20 estados Golpe prometia regularizar dívidas fiscais através de consultorias fraudulentas em todo o país Cidade Alerta RS|Do R7 24/04/2025 - 19h10 (Atualizado em 24/04/2025 - 19h10 )

A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram a Operação Obsidiana para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes tributárias que atuava em 173 cidades de 20 estados, incluindo o Rio Grande do Sul. O esquema oferecia falsas consultorias que prometiam quitar débitos com o Fisco, vendendo pacotes fraudulentos e utilizando “laranjas” para declarações de compensação irregular. O prejuízo estimado supera R$ 450 milhões, com quase 500 vítimas identificadas. Os investigadores descobriram que um dos líderes do esquema operava uma fintech para lavagem de dinheiro.