Operação policial desmantela rede de golpes virtuais no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso Crimes envolviam vendas falsas de veículos pela internet e causaram prejuízos expressivos Cidade Alerta RS|Do R7 10/06/2025 - 19h35 (Atualizado em 10/06/2025 - 19h35 )

A Polícia Civil gaúcha realizou uma operação contra crimes cibernéticos, focando em uma quadrilha que aplicava golpes de venda de veículos online. A ação ocorreu no Rio Grande do Sul e Mato Grosso, com apoio do Pará. Seis pessoas foram presas, e a investigação continua. As vítimas, principalmente de Canoas, sofreram prejuízos superiores a 300 mil reais.