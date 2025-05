Polícia Civil de RS enfrenta crise após denúncias de assédio moral e falta de estrutura Sindicato afirma que solução depende de investimentos do governo estadual Cidade Alerta RS|Do R7 09/05/2025 - 20h52 (Atualizado em 09/05/2025 - 20h52 ) twitter

A saída do delegado Fernando Sodré, acusado de assédio moral, agravou a crise na Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Agentes denunciam más condições de trabalho, falta de efetivo e ausência de medidas protetivas para vítimas de feminicídio. A nomeação do novo chefe de polícia, Heraldo Chávez Guerreiro, gera expectativa de mudanças, mas o sindicato afirma que a solução depende de investimentos do governo estadual.