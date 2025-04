Polícia Civil desmantela quadrilha de lavagem de dinheiro no Rio Grande do Sul Polícia Civil cumpriu 26 mandados em múltiplas cidades Cidade Alerta RS|Do R7 08/04/2025 - 19h27 (Atualizado em 08/04/2025 - 19h27 ) twitter

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul realizou uma operação significativa contra uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro, cumprindo 26 mandados de busca e bloqueando quase R$ 3,5 milhões em contas bancárias. A ação, parte da terceira fase de uma investigação em andamento, ocorreu em várias cidades do estado, além de São Paulo e Dourados, MS.

O delegado responsável destacou a importância de descapitalizar a organização criminosa, que adquiriu bens e movimentou grandes quantias de dinheiro. Até agora, 160 pessoas estão sob investigação, com ativos financeiros bloqueados totalizando R$ 18,5 milhões.

As investigações continuam com a análise dos materiais apreendidos.