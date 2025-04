Polícia Civil prende acusado de homicídios e tráfico em Porto Alegre (RS) Suspeito atuava como gerente do tráfico e estava foragido da justiça Cidade Alerta RS|Do R7 10/04/2025 - 20h24 (Atualizado em 10/04/2025 - 20h24 ) twitter

A Polícia Civil prendeu um indivíduo responsável por dois homicídios em Porto Alegre, ocorridos em março, e por tráfico de drogas. O criminoso, que estava foragido, foi capturado no bairro Bom Jesus, onde atuava como gerente do tráfico. Durante a abordagem, ele tentou fugir, mas foi detido com drogas, dinheiro e um celular.

O delegado Gabriel Borges destacou a participação do suspeito em facções criminosas e sua ligação com outros dois homens já presos. Todos os envolvidos nos crimes estão agora sob custódia e responderão por suas ações.