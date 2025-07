Polícia desmantela quadrilha que aplicava golpe em operação interestadual Criminosos utilizavam perfis falsos em redes sociais para enganar as vítimas e exigir dinheiro para não divulgar fotos íntimas Cidade Alerta RS|Do R7 29/07/2025 - 19h33 (Atualizado em 29/07/2025 - 19h33 ) twitter

A Polícia Civil realizou uma operação para desmantelar uma organização criminosa que praticava extorsão online por meio do golpe dos “nudes”. Os criminosos criavam perfis falsos em redes sociais para enganar as vítimas e exigir dinheiro para não divulgar fotos íntimas. A ação, em conjunto com a Polícia de Mato Grosso, cumpriu mandados em várias cidades e presídios.