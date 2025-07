Polícia detalha triplo homicídio em Esteio (RS) envolvendo ciúmes e confissão Crime envolveu traição, vingança e participação de menores; bebê também foi morto durante o ataque Cidade Alerta RS|Do R7 24/07/2025 - 19h44 (Atualizado em 24/07/2025 - 19h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil detalhou o triplo homicídio ocorrido em Esteio (RS), motivado por ciúmes. Belisia de Fátima da Silva confessou ter matado Kauany Martins Kosmalski a facadas após descobrir que a vítima teria se envolvido com seu marido, Jocemar Antunes. Segundo as investigações, Jocemar e dois adolescentes participaram do crime — um deles é apontado como mentor da ação. Além de Kauany, morreram também seu filho, o bebê Miguel, e um adolescente que estava com ela. Todos devem responder pelos assassinatos.