Polícia identifica nova vítima de maior predador sexual do RS
30/07/2025 - 20h00

A Polícia Civil gaúcha identificou mais uma vítima de Ramiro Gonzaga Barros, considerado o maior predador sexual do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma menina de 6 anos, abusada em um projeto social em Porto Alegre (RS) onde o acusado atuava como professor. Barros, preso desde janeiro por múltiplas acusações de crimes sexuais contra menores, utilizava perfis falsos nas redes sociais para chantagear meninas entre 8 e 13 anos. Com essa nova vítima, o número de casos confirmados chega a 218.