Polícia identifica terceira vítima de tiroteio em Porto Alegre (RS) Crime ligado a disputas de facções deixou três mortos e quatro feridos no bairro Rubem Berta Cidade Alerta RS|Do R7 29/07/2025 - 21h08 (Atualizado em 29/07/2025 - 21h08 )

A polícia identificou Jonas da Silva Gonçalves como a terceira vítima do tiroteio ocorrido no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre (RS). O crime, resultado de disputas entre facções pelo controle do tráfico de drogas, deixou três mortos e quatro feridos. Uma operação de saturação, protocolo de combate a homicídios, foi iniciada para conter a violência e capturar os responsáveis, integrando as ações do programa RS Seguro.