Policial penal é afastado no RS, suspeito de facilitar a entrada de celulares em presídio Investigação aponta esquema ligado a tráfico de drogas e movimentação financeira suspeita Cidade Alerta RS|Do R7 01/07/2025 - 21h09 (Atualizado em 01/07/2025 - 21h16 )

Uma operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público no Rio Grande do Sul resultou no afastamento de um policial penal acusado de facilitar a entrada de celulares em uma penitenciária de alta segurança. A investigação, iniciada em setembro do ano passado, revelou um esquema criminoso que envolvia tráfico de drogas e movimentação financeira incompatível com a renda do servidor.