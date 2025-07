Protetora de animais no RS pede ajuda para manter abrigo com mais de 700 cães e gatos Abrigo enfrenta desafios financeiros mesmo com apoio da comunidade e polícia Cidade Alerta RS|Do R7 11/07/2025 - 19h29 (Atualizado em 11/07/2025 - 19h29 ) twitter

Rejane cuida de mais de 700 animais resgatados, incluindo vítimas de enchentes, em seu sítio no Rio Grande do Sul. Apesar do apoio da comunidade e da polícia, ela enfrenta dificuldades financeiras para manter o abrigo. Com custos mensais que chegam a 100 mil reais, Rejane apela por doações, ressaltando que pequenas contribuições podem fazer a diferença.