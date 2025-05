Quatro vítimas foram mortas em ataques violentos nos últimos dias em Porto Alegre (RS) Entre os casos, um corpo carbonizado e uma decapitação chamaram atenção Cidade Alerta RS|Do R7 26/05/2025 - 20h37 (Atualizado em 26/05/2025 - 20h37 ) twitter

A Brigada Militar está intensificando operações para restaurar a segurança após uma série de mortes violentas no Rio Grande do Sul. Entre os casos, um corpo carbonizado e uma decapitação chamaram atenção. As autoridades investigam possíveis ligações com facções criminosas e tráfico de drogas. Desde o início do ano, 571 prisões foram realizadas, destacando a redução de roubos na região.