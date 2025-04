Safra de camarão em Pelotas (RS) tem queda devido a enchentes na Lagoa dos Patos Alteração no equilíbrio prejudicou desenvolvimento dos crustáceos e elevou preços no mercado Cidade Alerta RS|Do R7 22/04/2025 - 16h08 (Atualizado em 22/04/2025 - 16h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A safra de camarão em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, decepcionou pescadores este ano após as enchentes de 2023 alterarem o equilíbrio da Lagoa dos Patos. A redução na entrada de água salgada afetou o crescimento dos camarões, resultando em uma captura abaixo do esperado. Com os preços em alta, consumidores buscaram alternativas para o feriado de Páscoa, como filé de traíra e salmão.