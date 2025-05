Tiroteio fere quatro pessoas próximo à Arena do Grêmio Confronto ocorreu antes da partida entre Grêmio e CSA, no bairro Humaitá, em Porto Alegre Cidade Alerta RS|Do R7 21/05/2025 - 19h13 (Atualizado em 21/05/2025 - 19h13 ) twitter

Um tiroteio no Humaitá, próximo à Arena do Grêmio, feriu quatro pessoas antes do jogo contra o CSA. Entre as vítimas, dois jovens com passagem pela polícia e dois torcedores sem antecedentes. Todos foram socorridos sem risco de morte. A Brigada Militar e a Polícia Civil investigam o caso, descartando ligações com torcidas.