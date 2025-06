Vereadora é encontrada morta com sinais de violência em Formigueiro (RS) Prefeitura decretou luto oficial e a polícia trabalha com hipóteses de crime passional ou premeditado Cidade Alerta RS|Do R7 17/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 17/06/2025 - 19h37 ) twitter

Elisane Rodrigues dos Santos, vereadora de 49 anos, foi encontrada morta ao lado de seu carro em Formigueiro (RS), com múltiplos golpes de faca. A Polícia Civil descarta latrocínio e investiga possíveis motivações como crime passional ou premeditado, considerando a violência do ataque. A prefeitura do município decretou luto oficial de três dias em homenagem à parlamentar.