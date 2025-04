Homem é suspeito de matar cadela por enforcamento no interior do RS Crime ocorreu em Vista Alegre do Prata e revoltou moradores e protetores de animais da região

Rio Grande do Sul|Do R7 09/04/2025 - 10h10 (Atualizado em 09/04/2025 - 10h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share