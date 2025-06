Jogo de realidade virtual ajuda no tratamento de TDAH Criado pela startup Movie Sapiens, o game visa melhorar o foco, reduzir a ansiedade e melhorar o sono de crianças e adolescentes Rio Grande do Sul|Do R7 09/06/2025 - 17h40 (Atualizado em 09/06/2025 - 17h40 ) twitter

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (RS) desenvolveu um jogo de realidade virtual para ajudar no tratamento do Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH). Criado pela startup Movie Sapiens, o game visa melhorar o foco, reduzir a ansiedade e melhorar o sono de crianças e adolescentes. O estudo, que ainda recruta participantes, busca avaliar os benefícios do exercício físico com componente aeróbico no combate aos sintomas do TDAH.