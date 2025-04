Operação em São Leopoldo (RS) prende seis e apreende 600 porções de drogas Ação no fim de semana também confiscou arma, munições e dinheiro em três bairros da cidade Rio Grande do Sul|Do R7 08/04/2025 - 21h17 (Atualizado em 08/04/2025 - 21h17 ) twitter

Uma operação policial em São Leopoldo (RS), no Vale do Sinos, resultou na prisão de seis suspeitos e na apreensão de mais de 600 porções de drogas durante o final de semana. A ação, focada no combate a homicídios, roubos, furtos e tráfico de entorpecentes, ocorreu nos bairros São Miguel, Santos Dumont e Duque de Caxias.

Segundo o comandante da 2ª Companhia de Policiamento, capitão Max Robson dos Santos Freitas, as operações estratégicas são essenciais para reduzir a criminalidade na região. Além das drogas, os policiais apreenderam uma arma de fogo, munições e dinheiro.