Brasil declara fim do vazio sanitário e retoma exportações de frango Depois de conter surto em granja isolada, país notifica OMS e busca reverter embargos internacionais Rio Grande Record|Do R7 18/06/2025 - 20h33 (Atualizado em 18/06/2025 - 20h33 )

Após 28 dias sem novos registros de gripe aviária, o Brasil se declarou livre da doença e encerrou o vazio sanitário. O Ministério da Agricultura notificou a Organização Mundial da Saúde (OMS), destacando que o surto foi contido em uma única granja. Com a retomada das exportações, o Rio Grande do Sul tenta reverter os embargos impostos por 39 países, que geraram prejuízos de US$ 47,8 milhões. O zoológico de Sapucaia do Sul também se prepara para reabrir.