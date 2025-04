Casos de coqueluche disparam no Rio Grande do Sul Doença contagiosa já registra 42% do total de casos de 2024; autoridades reforçam importância da vacinação Rio Grande Record|Do R7 22/04/2025 - 20h54 (Atualizado em 22/04/2025 - 20h54 ) twitter

O Rio Grande do Sul enfrenta um surto preocupante de coqueluche nos primeiros meses de 2025, com números que já equivalem a 42% do total registrado em todo o ano anterior. A doença, especialmente perigosa para crianças, levou a prefeitura de São Leopoldo a emitir alertas para as unidades escolares municipais.

A Secretaria de Saúde estadual reforça que a vacina contra a doença está disponível gratuitamente na rede pública e é a forma mais eficaz de prevenção.