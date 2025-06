Frio intenso atinge o Sul com geada e temperaturas negativas em várias regiões Alerta do Inmet reforça risco à saúde e mobiliza ações de acolhimento em cidades como Porto Alegre Rio Grande Record|Do R7 11/06/2025 - 21h09 (Atualizado em 11/06/2025 - 21h09 ) twitter

Os gaúchos enfrentam uma das madrugadas mais geladas do ano, com temperaturas abaixo de zero em várias regiões. Em Porto Alegre (RS), a prefeitura amplia vagas em abrigos para proteger a população vulnerável. O Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta de perigo para geada e frio extremo, enquanto a assistência social intensifica ações para acolher pessoas em situação de rua.