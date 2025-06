Furtos a veículos crescem no bairro Menino Deus, em Porto Alegre (RS) Câmeras flagraram dois ataques em menos de um mês; Brigada já registrou 169 ocorrências em 2025 Rio Grande Record|Do R7 04/06/2025 - 20h44 (Atualizado em 04/06/2025 - 20h44 ) twitter

Estacionar no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, tem se tornado cada vez mais arriscado diante do aumento nos furtos a veículos. Câmeras de segurança flagraram dois ataques em menos de um mês, com ladrões danificando alarmes e roubando estepes. Em 2025, a Brigada Militar já registrou 169 ocorrências — número superior ao do ano anterior.