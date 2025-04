Governo do Rio Grande do Sul desativa centros de acolhimento para vítimas de enchentes Dois centros permanecem em operação até a transferência das famílias para moradias temporárias Rio Grande Record|Do R7 24/04/2025 - 21h46 (Atualizado em 24/04/2025 - 21h46 ) twitter

O governo do Rio Grande do Sul anunciou a desativação dos centros humanitários de acolhimento para famílias afetadas pelas enchentes. Atualmente, apenas dois centros ainda funcionam: o Vida, em Porto Alegre, e o Esperança, em Canoas. As famílias serão realocadas para moradias temporárias ou imóveis adquiridos pelo programa federal Compra Assistida. O vice-governador Gabriel Souza afirmou que as transferências ocorrerão durante o mês de maio, garantindo que ninguém fique desassistido. Com isso, os últimos abrigos do estado serão encerrados.