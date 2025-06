Governo do Rio Grande do Sul libera R$ 60 milhões para cidades atingidas por chuvas Verba será dividida entre Defesa Civil e DAER; municípios em emergência terão repasse imediato Rio Grande Record|Do R7 20/06/2025 - 19h49 (Atualizado em 20/06/2025 - 19h49 ) twitter

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou nesta sexta-feira (20) a liberação de 60 milhões de reais para cidades gaúchas atingidas por fortes chuvas. Durante reunião com representantes municipais, foi decidido que 30 milhões serão destinados à Defesa Civil e 30 milhões ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) para recuperação de estradas e pontes. Municípios em situação de emergência receberão 100 mil reais imediatamente. Mais de 90 cidades já decretaram situação de emergência ou calamidade pública.