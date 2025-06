Operação policial desmantela esquema de adulteração de caminhões em São Sebastião do Caí (RS) Veículos furtados eram maquiados e revendidos por centro de desmanche ligado ao Detran Rio Grande Record|Do R7 06/06/2025 - 21h05 (Atualizado em 06/06/2025 - 21h05 ) twitter

Uma operação policial em São Sebastião do Caí (RS) desmantelou um esquema de adulteração de caminhões furtados em um centro de desmanche conveniado ao DETRAN. A investigação revelou que os caminhões eram roubados, tinham suas identificações alteradas e eram revendidos como se fossem legais. O dono do centro, com histórico criminal, é suspeito de chefiar o esquema. O DETRAN suspendeu temporariamente o estabelecimento.