Pneumologista alerta para riscos do tabagismo e reforça importância do diagnóstico precoce O uso de cigarros eletrônicos também foi apontado como fator prejudicial à saúde pulmonar Rio Grande Record|Do R7 01/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 01/08/2025 - 20h18 )

Em entrevista ao Rio Grande Record, a médica pneumologista Liana Ferreira Corrêa discute os riscos do tabagismo, responsável por 90% dos casos de câncer de pulmão. Corrêa ainda destaca a importância do rastreamento precoce e os desafios no tratamento da dependência, incluindo o uso de cigarros eletrônicos, que são igualmente prejudiciais. A tomografia de tórax é apontada como essencial para o diagnóstico precoce, mesmo na ausência de sintomas iniciais.