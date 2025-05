Reconstrução da via férrea segue no Rio Grande do Sul após um ano de enchente histórica Obras impactam horários e fluxo de passageiros Rio Grande Record|Do R7 08/05/2025 - 21h07 (Atualizado em 08/05/2025 - 21h07 ) twitter

Um ano após a enchente histórica no Rio Grande do Sul, a reconstrução da via férrea segue em andamento, com conclusão prevista para o primeiro trimestre do próximo ano. As obras estão divididas em três frentes: malha férrea, sinalização e sistema de energia de tração.

A reconstrução de 12 km entre as estações Fátima e Mercado é prioridade. Os intervalos entre trens, que eram de 8 minutos, passaram para 10 nos horários de pico.

As estações fecham às 20h para viabilizar os trabalhos, o que impactou o número de passageiros transportados por dia, que caiu de 110.000 para 90.000.

A Trensurb planeja retomar o serviço completo até setembro, mas enfrenta obstáculos como a escassez de equipamentos no mercado nacional.