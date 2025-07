Rio Taquari começa a baixar, mas famílias seguem fora de casa em Lajeado (RS) Relatos de moradores revelam o impacto das enchentes e a urgência por soluções definitivas Rio Grande Record|Do R7 30/06/2025 - 20h30 (Atualizado em 30/06/2025 - 20h30 ) twitter

O nível do Rio Taquari começou a baixar em Lajeado (RS), mas ainda permanece acima da cota de inundação, mantendo dezenas de famílias desalojadas. Cerca de 150 pessoas estão abrigadas no Parque do Imigrante. Entre elas, Jandira, que já enfrentou diversas enchentes, e Liliana, imigrante venezuelana, relatam os desafios de viver em áreas de risco. As autoridades avaliam medidas emergenciais e alternativas permanentes para reduzir os impactos das cheias.