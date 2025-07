Sistema prevê cheias com até uma semana de antecedência no Rio Grande do Sul Tecnologia desenvolvida com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS integra alertas nacionais Rio Grande Record|Do R7 28/07/2025 - 21h40 (Atualizado em 28/07/2025 - 21h40 ) twitter

Uma ferramenta desenvolvida no Rio Grande do Sul prevê cheias com até uma semana de antecedência e foi incorporada aos alertas do Serviço Geológico do Brasil. A tecnologia, criada em parceria com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS, amplia as previsões na bacia do Guaíba e em outras áreas, prometendo prognósticos mais detalhados e eficientes.