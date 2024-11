13º salário do INSS: pagamento para aposentados e pensionistas começa nesta segunda-feira 13º salário do INSS: pagamento para aposentados e pensionistas começa nesta segunda-feira ND Mais|Do R7 25/11/2024 - 19h28 (Atualizado em 25/11/2024 - 19h28 ) twitter

Pagamento do 13º salário do INSS

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) iniciou nesta segunda-feira (25), o pagamento do 13º salário do INSS, em parcela única, para os segurados que passaram a receber benefícios após junho deste ano. Para os demais, o abono anual já foi antecipado entre abril e maio, conforme ocorre desde 2020.

