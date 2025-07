80 quilos de peixe e 250 porções: Tombo do Pirão estreia na Festa da Tainha Prato é preparado para servir a comunidade, nesta sexta-feira (11), ao meio-dia, durante a programação do evento em Balneário Rincão... ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 02h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 02h57 ) twitter

O Litoral Sul de Santa Catarina se prepara para mais uma edição da Festa da Tainha, em Balneário Rincão, entre os dias 10 e 13 de julho. O tradicional evento conta com uma programação regada à boa gastronomia, além de muitas atrações musicais e culturais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades da festa!

