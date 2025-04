90% dos estudantes LGBTI+ sofreram agressão verbal na escola, aponta pesquisa Questionário da pesquisa foi respondido por 1.349 estudantes LGBTI+ da educação básica, do ensino regular e da EJA (Educação de Jovens... ND Mais|Do R7 17/04/2025 - 22h05 (Atualizado em 17/04/2025 - 22h05 ) twitter

Cerca de 90% dos estudantes LGBTI+ — nove em cada dez — afirmaram ter sido vítimas de algum tipo de agressão verbal em 2024. O dado é da Pesquisa Nacional sobre o Bullying no Ambiente Educacional Brasileiro, divulgada na quarta-feira (16).

Para entender mais sobre essa alarmante realidade e as implicações para o ambiente escolar, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

