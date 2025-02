A cada 96 minutos, um pedestre morre vítima de acidente de trânsito no Brasil Levantamento, com base em dados do Ministério da Saúde, aponta que 60,8 mil pessoas morreram nesse tipo de ocorrência entre 2014 e... ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 14h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 14h27 ) twitter

O país registra, em média, 15 mortes de pedestres em acidentes de trânsito no Brasil diariamente. O número equivale à queda de um avião Boeing com a perda de todos os passageiros mensalmente. Os dados fazem parte de um levantamento exclusivo feito pelo R7, com base em informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.

Para entender melhor essa grave situação e as possíveis soluções, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

