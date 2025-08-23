A Fazenda 17 estreia dia 15 de setembro
Sob o comando de Adriane Galisteu, nova temporada terá 24 participantes confinados no reality rural mais famoso do Brasil.
Agora é oficial! A 17ª edição de A Fazenda estreia no dia 15 de setembro, segunda-feira, a partir das 22h30. A nova temporada terá 24 peões confinados na sede de Itapecerica da Serra (SP) e promete disputas intensas, convivência cheia de reviravoltas e muitas surpresas para o público.
