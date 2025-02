A redenção de Marlyson: atacante do Figueirense fala sobre sentimento de marcar pelo Furacão Autor de três gols na vitória do Figueirense diante do Concórdia, atacante Marlyson desencantou com a camisa do Figueirense e falou... ND Mais|Do R7 31/01/2025 - 21h26 (Atualizado em 31/01/2025 - 21h26 ) twitter

O atacante Marlyson vive uma ‘lua de mel’ com a torcida do Figueirense. Após uma boa atuação na vitória do Furacão no clássico, o atacante aproveitou as chances que teve na vitória diante do Concórdia e marcou três gols, caindo nas graças dos torcedores.

Para saber mais sobre a trajetória de Marlyson e sua relação com a torcida, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

