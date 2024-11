Abertura oficial do Natal da Família será nesta semana em Chapecó Abertura oficial do Natal da Família será nesta semana em Chapecó ND Mais|Do R7 13/11/2024 - 09h49 (Atualizado em 13/11/2024 - 09h49 ) twitter

Natal em Chapecó

Nesta quinta-feira (14), às 19h30, será a abertura oficial do Natal da Família em Chapecó, Oeste de Santa Catarina. Durante os meses de novembro e dezembro, a programação está sendo organizada pela Fundação Cultural de Chapecó e estão previstas dezenas de atrações nacionais e também de artistas locais, além da decoração e iluminação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a programação e as atrações do Natal da Família!

