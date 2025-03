Acidente de jet ski mata ‘rei do mar’ em Itapema Rildemar Júnior, conhecido como "rei do mar", dividia nas redes sociais a rotina do aluguel de lanchas

ND Mais|Do R7 04/03/2025 - 14h28 (Atualizado em 04/03/2025 - 14h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share