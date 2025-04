Acidente de trânsito causa morte de leão-baio na Serra catarinense Animal, também conhecido como Suçuarana, enfrenta grande risco de extinção; Atropelamento foi registrado em Lages ND Mais|Do R7 20/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 20/04/2025 - 05h05 ) twitter

Um leão-baio, animal conhecido da fauna catarinense e que enfrenta um grande risco de extinção, morreu após ser atropelado em Lages, na região serrana. O acidente aconteceu na manhã de quinta-feira (17), por volta das 10h30, no km 221,5 da SC-114, próximo a BR-282. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ao chegar no local, o motorista do veículo, um Chevrolet Cruze com placas de Otacílio Costa/SC, e o animal, estavam na faixa da rodovia. O homem, de 57 anos, relatou que transitava devagar devido ao trânsito intenso. No entanto, devido à entrada rápida e inesperada do leão-baio na pista, não conseguiu desviar a tempo de evitar o atropelamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

