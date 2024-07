Acidente de trânsito deixa feridos no Extremo Sul de SC O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um acidente de trânsito no fim de tarde do último domingo (21), na Rodovia Angelino... ND Mais|Do R7 22/07/2024 - 16h34 (Atualizado em 22/07/2024 - 16h34 ) ‌



O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a um acidente de trânsito no fim de tarde do último domingo (21), na Rodovia Angelino Manoel de Vargas, em São João do Sul, no Extremo Sul de SC. No local, a guarnição se deparou com uma colisão frontal envolvendo dois veículos.

