Acusada de matar marido e congelar corpo em SC volta à prisão após quase dois anos em liberdade A defesa de Cláudia Fernanda Tavares se manifestou e recorrerá da decisão; Claudia é acusada de matar o marido e congelar corpo no... ND Mais|Do R7 02/06/2025 - 23h36 (Atualizado em 02/06/2025 - 23h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Após quase dois anos em liberdade, Cláudia Fernanda Tavares, acusada de matar o marido Valdemir Hoeckler, de 52 anos, e congelar corpo em um freezer no interior de Lacerdópolis, no Meio-Oeste de Santa Catarina, voltou à prisão preventiva no sábado (31). Segundo a defesa de Cláudia, o STJ (Supremo Tribunal Justiça) determinou o restabelecimento da prisão preventiva da acusada, que aguarda o julgamento do caso.

Para saber mais sobre os detalhes desse caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Homem é preso por violência doméstica após quebrar o braço da irmã em SC

Casa Catarina: SC vai construir 1,2 mil casas populares em 106 municípios

Pesquisa mostra que criciumenses querem gastar R$ 191 no Dia dos Namorados