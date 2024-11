Adolescente de 17 anos sofre acidente na instalação de equipamento esportivo em SC Adolescente de 17 anos sofre acidente na instalação de equipamento esportivo em SC ND Mais|Do R7 24/11/2024 - 21h28 (Atualizado em 24/11/2024 - 21h28 ) twitter

Saco de Luta

Uma adolescente de 17 anos sofreu um choque elétrico enquanto instalava um saco de areia para a prática de atividade física em casa, na tarde desta sexta-feira (24). O Corpo de Bombeiros Militar encontrou a vítima no bairro Vila 7 de Julho, em Capinzal, no Oeste de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este incidente e os cuidados necessários com instalações elétricas.

