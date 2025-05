Adolescente em scooter morre após batida com caminhão em Brusque Adolescente em scooter morre após batida com caminhão na rodovia Antônio Heil, em Brusque; acidente envolveu duas menores de idade ND Mais|Do R7 03/05/2025 - 23h40 (Atualizado em 03/05/2025 - 23h40 ) twitter

Uma adolescente de 14 anos morreu na noite desta sexta-feira (2), após uma batida entre uma scooter elétrica e um caminhão, em Brusque, no bairro Centro II. A vítima, que estava na garupa do veículo, foi encontrada morta no local com traumatismo cranioencefálico. A condutora da scooter também era menor de idade e não se feriu.

