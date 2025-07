Aeroporto Diomício Freitas aposta na Azul para retomar rota entre Forquilhinha e Campinas Gestores reconhecem desafios, mas apostam na volta dos voos comerciais para contribuir com o desenvolvimento econômico do Sul de Santa... ND Mais|Do R7 12/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 12/07/2025 - 20h57 ) twitter

ND Mais

A Prefeitura de Forquilhinha está em conversas com a companhia aérea Azul para retomar os voos comerciais no Aeroporto Diomício Freitas. O objetivo é definir a empresa que vai operar no local ainda neste ano para iniciar os voos em 2026, porém, o assunto é tratado com cautela pela administração municipal, pois entende que o processo é demorado e também envolve a infraestrutura do aeroporto.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa para a região, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

