AgroPonte 2025 traz equoterapia, julgamento de raças e rodada de negócios em Criciúma 14ª edição do evento ocorre de 13 a 17 de agosto, no Centro de Eventos José Ijair Conti ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 03h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 03h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

De 13 a 17 de agosto, o Centro de Eventos José Ijair Conti, em Criciúma, recebe a 14ª edição da Feira AgroPonte. Neste ano, a programação ganha ainda mais destaque ao integrar o calendário de comemorações do centenário de Emancipação do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades da feira!

Leia Mais em ND Mais:

Show gratuito de Leandro Borges é confirmado no Centenário de Criciúma

Cão farejador descobre cocaína ‘esquecida’ em contêiner vindo dos EUA, em SC

Dia Mundial da Pizza: aproveite os descontos do Clube ND!