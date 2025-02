‘Ainda Estou Aqui’ é indicado a três categorias no Oscar 2025 e quebra jejum de décadas Cotados ao prêmio foram anunciados em cerimônia nesta quinta-feira (23) ND Mais|Do R7 23/01/2025 - 16h47 (Atualizado em 23/01/2025 - 16h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O filme Ainda Estou Aqui (2024) foi indicado a três categorias no Oscar 2025: Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Atriz. Esta é a primeira vez, desde 1986, que uma película nacional concorre na principal categoria da premiação. Os indicados nas 23 categorias foram anunciados em transmissão realizada nesta quinta-feira (23).

Para saber mais sobre essa conquista histórica do cinema brasileiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Avô que estuprou e engravidou neta no PR é preso em Joinville

Onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2025? Veja lista

Família sente ‘calor extremo’ e é acordada com incêndio em loja em SC