Alerta: 16 Marcas de Café Impróprias para Consumo no Brasil Uma das bebidas mais amadas do mundo, o café se tornou centro das atenções no Brasil — principalmente na hora de escolher as marcas... ND Mais|Do R7 05/08/2024 - 16h06 (Atualizado em 05/08/2024 - 16h06 )



Uma das bebidas mais amadas do mundo, o café se tornou centro das atenções no Brasil — principalmente na hora de escolher as marcas. Isso porque o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) divulgou na sexta-feira (2) uma lista com 16 cafés impróprios para consumo.

