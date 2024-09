Alerta de perigo potencial: 92 cidades de SC enfrentam tempo seco O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), publicou um aviso sobre o tempo seco, que avança no Brasil reduz a umidade relativa do... ND Mais|Do R7 01/09/2024 - 18h41 (Atualizado em 01/09/2024 - 18h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O tempo seco vem chegando fortemente no Brasil, com diversas regiões do país sendo afetadas. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), 92 cidades de Santa Catarina estão em zona de risco classificada como ‘Perigo Potencial’ e podem sofrer com a baixa umidade do ar até a próxima terça-feira (2).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Tempo seco avança no Brasil e coloca 92 cidades de SC em alerta de perigo potencial; veja quais

• Apresentação especial da Cantata do Café encanta público no Cemitério do Imigrante em Joinville

• Pai bêbado é preso após ameaçar matar o filho de 13 anos em SC