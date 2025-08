Alerta laranja para tempestade: 4 estados estão sob risco de alagamentos e queda de granizo Inmet recomenda desligar aparelhos elétricos e não se abrigar debaixo de árvores durante o alerta laranja para tempestade ND Mais|Do R7 05/08/2025 - 21h17 (Atualizado em 05/08/2025 - 21h17 ) twitter

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja para tempestade em quatro estados brasileiros devido a uma frente fria. O risco de tempo severo abrange áreas do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as recomendações e detalhes sobre o alerta!

