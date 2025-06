Alfredo Daura Jorge, o pioneiro na cruzada nacional contra o fumo e na luta pela cura do câncer Médico nascido em Florianópolis foi responsável pela fundação do Cepon, referência nacional e internacional no tratamento de pacientes... ND Mais|Do R7 01/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 01/06/2025 - 20h16 ) twitter

Santa Catarina conta, há 51 anos, com uma unidade hospitalar que se tornou referência nacional e internacional na luta contra o câncer: o Cepon (Centro de Pesquisas Oncológicas), e a há 31 anos com uma organização que expandiu e deu solidez ao Cepon e ao seu coirmão Hemosc: a Fahece (Fundação de Apoio ao Hemosc e Cepon). Na origem de todo este complexo hospitalar de assistência à saúde dos catarinenses, destaca-se o incansável trabalho do médico Alfredo Daura Jorge, criador do Cepon e pioneiro em Santa Catarina e no Brasil em campanhas contra o fumo e incentivador dos novos tratamentos de combate ao câncer.

